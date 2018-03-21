Bakan Çavuşoğlu hafta sonu Antalya'da

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Kongresi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşmiş, İbrahim Ethem Taş yeni İl Başkanı olmuştu. Kongrenin ardından sıra İl Gençlik Kolları Kongresi'ne geldi. Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi 24 Mart Cumartesi günü 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ömer Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da kongreye katılması bekleniyor.

'AFRİKA İLE İLİŞKİLER GÜÇLENECEK'

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından Resmi Konut'ta, siyasi istişare mekanizması kurulmasına ve diplomatların eğitimi alanına ilişkin mutabakat imzaladı ve ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin iki ülke arasında Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olmasının ayrıca önemine değindi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu'na, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi soruldu. Bakan Çavuşoğlu, kendisine zor süreçteki işbirliği için teşekkür ettiğini dile getirerek, "İnsani bir görüşmeydi. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim, bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.