Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...

Bakan Çavuşoğlu hafta sonu Antalya'da

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu İl Gençlik Kolları Kongresi için Antalya'ya geliyor

Bakan Çavuşoğlu hafta sonu Antalya'da

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu İl Gençlik Kolları Kongresi için Antalya'ya geliyor

21 Mart 2018 Çarşamba 23:22
Bakan Çavuşoğlu hafta sonu Antalya'da
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Kongresi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşmiş, İbrahim Ethem Taş yeni İl Başkanı olmuştu. Kongrenin ardından sıra İl Gençlik Kolları Kongresi'ne geldi. Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi 24 Mart Cumartesi günü 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ömer Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da kongreye katılması bekleniyor.
'AFRİKA İLE İLİŞKİLER GÜÇLENECEK'
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından Resmi Konut'ta, siyasi istişare mekanizması kurulmasına ve diplomatların eğitimi alanına ilişkin mutabakat imzaladı ve ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin iki ülke arasında Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olmasının ayrıca önemine değindi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu'na, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi soruldu. Bakan Çavuşoğlu, kendisine zor süreçteki işbirliği için teşekkür ettiğini dile getirerek, "İnsani bir görüşmeydi. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim, bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğluİl Gençlik Kolları Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündoğmuş'un su krizi TBMM'de
Gündoğmuş'un su krizi TBMM'de
Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü
Başbakan Yıldırım'ın Makgothi'yi kabulü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim