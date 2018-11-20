Bakan Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

BAKAN Çavuşoğlu, resmi temaslar bulunmak için gittiği New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, "Guterres ve Çavuşoğlu; Suriye, Yemen, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konuştu. Türkiye'den şu anda uluslararası bir soruşturma açılması için herhangi bir resmi talep gelmedi. Eğer bu yönde bir talep gelirse sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

‘NEFRETE KARŞI SİYASİ İRADE ŞART’

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na da katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, forumun bu yıl ilk kez New York'ta düzenlendiğini ve etkinliğin önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyadaki önyargı, dışlanma, kutuplaşma ve nefrete karşı siyasi irade göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘MEDENİYETİN TEMELİNDE BU VAR’

Bakan Çavuşoğlu, bu uğraşın Medeniyetler İttifakı'nın felsefi temelini oluşturduğunu ifade etti. "İttifak her zamankinden daha çok amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, bu İttifak'ın sponsorlarından biri olan Türkiye'nim özel bir sorumluluk hissettiğini aktardı. Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik çağrısı yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu tür ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır olduğunu ifade etti.