Bakan Çavuşoğlu Güney için Alanya'ya geldi

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi akşamı annesini kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e taziyelerini bildirmek için Alanya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve partililer de eşlik etti. Bir süre taziye çadırında oturup Güney'le sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra çeşitli özel ziyaretler için ayrıldı. Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu ile aslen Alanyalı olan Denizli Emniyet Müdürü Hüseyin Demir de Güney'i ziyaret edip taziyelerini ilettiler.
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