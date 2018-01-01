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Bakan Çavuşoğlu Güney için Alanya'ya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Cumartesi günü annesini kaybeden Hüseyin Güney'i ziyaret edip taziyelerini bildirdi

Bakan Çavuşoğlu Güney için Alanya'ya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Cumartesi günü annesini kaybeden Hüseyin Güney'i ziyaret edip taziyelerini bildirdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
Bakan Çavuşoğlu Güney için Alanya'ya geldi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi akşamı annesini kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e taziyelerini bildirmek için Alanya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve partililer de eşlik etti. Bir süre taziye çadırında oturup Güney'le sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra çeşitli özel ziyaretler için ayrıldı. Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu ile aslen Alanyalı olan Denizli Emniyet Müdürü Hüseyin Demir de Güney'i ziyaret edip taziyelerini ilettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyMevlüt ÇavuşoğluSena Nur ÇelikAK Parti
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