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Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu

Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:24
Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE ve Umman arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu ve ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok sayıda Türk firmasının Umman'da önemli projeleri üstlendiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayisi ve askeri alanlarda da iki ülke arasında işbirliği olduğunu dile getirerek, "Umman'la bölgesel konularda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için ortak çalışmalar da yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. IKBY Başkanı Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddetmesi ve IKBY Parlamentosu'na konuyla ilgili mektup göndermesi hakkındaki soruyu Bakan Çavuşoğlu, "Son haftalarda, özellikle son iki hafta içinde Barzani'nin istifa edeceği ve görevi bırakacağı yönünde birçok haber çıktı. Hatta haberler ve bilgiler geldi. Farklı ülkeler üzerinden de geldi. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki yetkililerden de geldi ama bugüne kadar somut bir şey görmedik" diye yanıtladı.

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Son Güncelleme: 30.10.2017 22:27
Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluMaskatUmmanBasın Mensupları
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