Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Haber: Alper KUTAY
TÜRKİYE ve Umman arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu ve ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok sayıda Türk firmasının Umman'da önemli projeleri üstlendiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayisi ve askeri alanlarda da iki ülke arasında işbirliği olduğunu dile getirerek, "Umman'la bölgesel konularda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için ortak çalışmalar da yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. IKBY Başkanı Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddetmesi ve IKBY Parlamentosu'na konuyla ilgili mektup göndermesi hakkındaki soruyu Bakan Çavuşoğlu, "Son haftalarda, özellikle son iki hafta içinde Barzani'nin istifa edeceği ve görevi bırakacağı yönünde birçok haber çıktı. Hatta haberler ve bilgiler geldi. Farklı ülkeler üzerinden de geldi. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki yetkililerden de geldi ama bugüne kadar somut bir şey görmedik" diye yanıtladı.
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