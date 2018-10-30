Bakan Çavuşoğlu: ‘Gözümüz radikal grupların üzerinde’

TÜRKİYE-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağız’ imasında bulundu. Dolayısıyla bizim açımızdan orada Türk askerinin bulunması büyük bir risk taşıyor mu sizce? Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?" sorusuna yanıt verdi.

‘RUSYA’YA DESTEK VERİYORUZ’

Soçi mutabakatının bu amaçla imzalandığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu sürece tabi her zaman en çok katkı sağlayan ve destek veren ülkelerin başında da İran gelmektedir. Zaten bu süreci birlikte yürütüyoruz. Yani bizim tüm mutabakatlarımızda bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması, diğer taraftan da Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü, siyasi bir çözüm için güçlü mesajlarımızı görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam, özeti budur. O yüzden biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK-YPG, DEAŞ'ı hepsi tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlıyız. Zaten bu zamana kadar da önemli adımlar attık” dedi.