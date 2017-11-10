Bakan Çavuşoğlu görüşmeler için Özbekistan'a gitti

Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Washington Kampüsü'nü ziyaret etti. Başbakan, Bahçeşehir Global Eğitim Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran'dan üniversite hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Kasım tarihlerinde Semerkant'ta "Orta Asya. Tek Tarih ve Ortak Gelecek, Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah Yolundaki İşbirliği" teması ile düzenlenecek uluslararası zirveye katılmak için Özbekistan'a gitti. Zirve, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Orta Asya Bölgesel Temsilciliği ortaklığında düzenleniyor.

