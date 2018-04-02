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Bakan Çavuşoğlu esnaf ve vatandaşla buluştu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu esnaf ve vatandaşla buluştu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:20
Bakan Çavuşoğlu esnaf ve vatandaşla buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İl Gençlik Kolları kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kongrenin ardından merkez Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Tarihi Ulu Cami'de namaz kılan Bakan Çavuşoğlu, ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşla sohbet etti. Hasan Paşa Hanı'ndaki esnafı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, kahve satan bir esnafın ikramını kırmayarak tadımlık kahve içti. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çekinen Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte Hasan Paşa Hanı’nda oturup çay içti. Bakan Çavuşoğlu'na, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Bilal Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Doğuda vatandaşların yıllarca sözde vergi adı altında haraca bağlandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Baskı kurdular, zulmettiler ama artık Diyarbakır’ın ve Güneydoğu’nun gençleri o günlere dönmek istemiyor. Analar babalar bir daha o günleri görmek istemiyor. İşte o nedenle terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Biz içeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birlik beraberlik içinde olursak, Türkiye karşıtlarına karşı dimdik ayakta oluruz" dedi.

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Alanyalı Dışişleri BakanMevlüt ÇavuşoğluDiyarbakır
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