Bakan Çavuşoğlu Erbil yolcusu

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromou, Anastasiadis'in Ulusal Konsey üyelerine görüşmenin ayrıntılarını anlattığını kaydetti. Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta federal bir çözüm bulunmaması durumunda farklı alternatiflerin de konuşulması gerektiği yönünde mesajlar verdiği öğrenildi. Ada'daki sorunla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu parametrelerle 50 yıl daha konuşsak sonuç alamayız. BM de dahil hep beraber oturup bir karara varmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Anastasiadis ile Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesini yorumladı.

‘SÜREKLİ OLURSA SIKINTI YAŞANIR’

Bakan Çavuşoğlu'nun niyet arayışı çerçevesinde Anastasiadis'le görüşebileceğini kendisine söylediğini anlatan Akıncı, "Biz bunu çok sorunlu değerlendirmedik. Benim itirazım; bu eğer süreklilik arz eder hale gelirse, Türkiye ile Rum tarafı müzakere eder hale gelirse bundan rahatsız olurum, bu rahatsızlığımı da saklamam. Rum tarafı ve Yunanistan da isterse bir araya gelebiliriz, gayrı resmi de bir araya gelebiliriz, resmi de bir araya gelebiliriz. Sayın Anastasiadis isterse Ankara'ya da gidebilir ama Kıbrıslı lider de Atina'ya gidebilmeli. Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor olursa, süreklilik arz ederse bu kabul edilebilir olmaz" dedi.

İKİ GÜN BOYUNCA IRAK’TA OLACAK

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.