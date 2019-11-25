Bakan Çavuşoğlu Doha yolcusu
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek üzere Japonya'dan Doha'ya geçti
POLİTİKA 25.11.2019, 00:43 25.11.2019, 01:06
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Arjantin, Şili, Endonezya, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'tan mevkidaşları ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, yoğun Japonya ziyaretinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek üzere Doha'ya gitti.
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