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Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile merkez Sur ilçesi tarihi İçkale Müze Kompleksi'ndeki valilik makamında görüştü

Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile merkez Sur ilçesi tarihi İçkale Müze Kompleksi'ndeki valilik makamında görüştü

01 Nisan 2018 Pazar 23:08
Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır'ı ziyaret etti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu'nun da bulunduğu bir heyetle Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'ın güvenlik ve huzur bakımından Türkiye'nin diğer şehirlerinden, Antalya'dan hiçbir farkının olmadığını gördüklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır'a son 16 yılda yaptıkları hizmetlerin yanında son 2 yılda ilave yapılan hizmetleri de yerinde gördüklerini ve kentte çok önem verdiklerini bildirdi. Diyarbakır'ın her şeyden önce peygamberler ve sahabeler, Anadolu topraklarında gelmiş geçmiş birçok medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehir olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Diyarbakır ve insanı hizmetin de en iyisini hak ediyor ama huzuru barışı da herkesten daha fazla hak ediyor. İnşallah bunu yaptığımız hizmetlerle vatandaşlara yönelik yaptığımız çalışmalarla hep beraber sürdüreceğiz. Diyarbakır'da olmaktan çok mutluluk duydum" ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'na verdiği Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon Dolar'lık yardımı dondurma talimatına ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın aldığı kararın yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu vurguladı. Silah yardımı, maddi yardımın teröristlere değil Suriye'deki halklara verilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt'ün bulunduğuna işaret etti.

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Bakan çavuşoğluDiyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğluİçkale Müze Kompleksi
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