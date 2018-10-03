Bakan Çavuşoğlu ‘dış’ ilişkileri anlatacak

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), 5-7 Ekim tarihlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ankara Kızılcahamam’da kampa girecek. Kampta, yerel seçimlerle ilgili izlenecek olan strateji temel başlık olacak. Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili izlenecek strateji üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları kapsamında yapılan son anketler de toplantıda değerlendirilecek. Anketlerde öne çıkan isimler ele alınacak. Bu kapsamda kampta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dış ilişkiler, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın ise yerel seçimlerle ilgili sunum yapması bekleniyor. Sunumda kentlerde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgilendirme yapılacak. Daha önceki yerel seçimlerde kıl payı kaybedilen veya kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirmelerin de yapılması planlanıyor. Kampta yine ittifak konusu da ele alınacak. Kampta, döviz kurundaki hareketlilik ile alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırıların etkisiz kılınması için atılacak adımlar da tek tek değerlendirilecek.

