Bakan Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı yorumu

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "Soruşturma bizim tarafımızda derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedir. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı. Şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre, Suudi Arabistan'ın burada sorumluluğu çok büyük. Dışişleri Bakanı da telefonda bunu net bir şekilde söyledi. Suudi Arabistan başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor, başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başladı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın.”

