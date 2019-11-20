Bakan Çavuşoğlu'dan AP Başkanı Sassoli'ye tepki

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Sassoli'nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı, "Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaştı, hicap duyuyorum" açıklamasını yaptı.

ÇAVUŞOĞLU - SASSOLİ GÖRÜŞMESİ

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, AP binasında Sassoli ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'yle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.