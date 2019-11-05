Bakan Çavuşoğlu da katıldı: Reformu konuştular

ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin "Adalet Bakanlığımızla ortak gündemimizde olan vize serbestisi, yargı reformu, iade süreçleri ve FETÖ'yle mücadele konularında istişarede bulunduk. Nazik ev sahipliğinden dolayı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e teşekkür ediyorum" dedi.