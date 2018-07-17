Bakan Çavuşoğlu CNN Türk’e konuştu

Haber: Alper KUTAY

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 100'den fazla önde gelen FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "İki sene önce meydana gelen hain darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini unutturmayacağımızı söylemiştik. Bu hainlerden nerede olursa olsun içeride ve dışarıda hesap soracağımızı da söylemiştik.

’AVRUPA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR’

İki yıldır bu hainlerin izindeyiz. Yurtdışında çok sayıda ülkeden FETÖ'nün önde gelenlerini getirdik. Bunların bazıları basına yansıdı, bazıları yansımadı. Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkelerinde iki yıldır bir mücadelemiz var. Bu mücadele maalesef istediğimiz sonucu getirmedi. Son 5-6 aydır ABD’de bazı hareketlilikler görüyoruz. FETÖ ile ilgili FBI’ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz.”