Bakan Çavuşoğlu Büyükelçilerle Külliye’deydi

YEMEKLİ toplantıda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Çavuşoğlu, konferans kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a büyükelçilere hitaplarından dolayı teşekkür etti.