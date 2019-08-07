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Bakan Çavuşoğlu Büyükelçilerle Külliye’deydi
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 11. Büyükelçiler Konferansında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi
POLİTİKA 07.08.2019, 00:47 07.08.2019, 02:19 Enes Subaşı
YEMEKLİ toplantıda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Çavuşoğlu, konferans kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a büyükelçilere hitaplarından dolayı teşekkür etti.
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