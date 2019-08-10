Bakan Çavuşoğlu Büyükelçilerle Bandırma Vapuru’nu gezdi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘11. Büyükelçiler Konferansı’na (BKON-Samsun) katılmak üzere Samsun'a gitti. Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen '11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen Bakan Çavuşoğlu’nu Vali Osman Kaymak, Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun protokolü karşıladı. Bakan Çavuşoğlu’na Samsun’a gelişinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

BÜYÜKELÇİLER SAMSUN’A HAYRAN KALDI

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler sırasıyla Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı, Panorama Müzesi, Kent Müzesi, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Panorama ve Kent Müzesi’ni ziyaret etti. ‘11. Büyükelçiler Konferansı’ ise Bakan Çavuşoğlu ve konuk büyükelçilerin katılımıyla 13.30-15.00 saatleri arasında yapıldı. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki 110 büyükelçi, Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun’a geldiği temsili 'Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezdi ve Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen '11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, havaalanının ardından Bandırma Vapuru Müzesi’ni ziyaret etti.

VALİLİK ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Vapuru ve içindeki müzeyi gezen Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, ardından Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Bakan Çavuşoğlu, anı defterini imzaladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle anıttaki tören sona erdi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette, anıttaki törenin ardından Samsun Valiliği’ne ziyarette bulundu. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, valilik makamda görüş alışverişinde bulundular.

SAMSUN BŞB BAŞKANINI TEBRİK ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Mustafa Demir ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Bakanım, Bakanlığınız döneminde birlikte çalışmıştık. Yaptığınız başarılı hizmetleri ve çalışmaları biliyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isminiz açıklandığında çok mutlu olmuştum. Başkanlığa seçilmeniz son derece mutluluk verici. Samsun için birbirinden güzel hizmetleri yapacağınızı biliyorum. Size ve ekibinize başarılar diliyorum” dedi.