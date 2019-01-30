Bakan Çavuşoğlu Bulgar heyeti kabul etti

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova ve beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Kabule, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da katıldı. İkili ve uluslararası kuruluşlardaki işbirliğinin ele alındığı kabulde Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Grozdanova ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde uzun yıllar birlikte çalıştıklarını, Türkiye ve Bulgaristan'ın iki komşu ülke olarak her zaman dayanışma gösterdiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yüksek düzeyli stratejik iş birliği düzeyinde olduğunu hatırlatarak, işbirliği çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 18:34