Bakan Çavuşoğlu bugün Alanya'da

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun bugün Alanyada katılacağı program belli oldu. Bakan Çavuşoğlunun bugün öğle saatlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresine katılacağı bildirildi. Saat 14.00de Bakan Çavuşoğlunun katılımıyla İşletme Fakültesi Konferans Salonunda geçekleşecek olan kongrenin açılışına, alanında yetkin akademisyenler, bürokratlar, öğrenciler ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen katılımcılar iştirak edecek. Bakan Çavuşoğlu ayrıca ALKÜnün 2018-2019 eğitim öğretim yılının da açılışını gerçekleştirecek.

AHEPTE KÜTÜPHANE AÇACAK

Bakan Çavuşoğlu daha sonra gelişmesi için büyük çaba sarf ettiği Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'nin akademik yılı açılış programına katılacak. Saat 16.00daki program öncesi AHEP Üniversitesi bünyesinde hazırlanan bir kütüphanenin açılışı da yine Bakan Çavuşoğlu tarafından yapılacak. Bakan Çavuşoğlu bugün saat 17.30da Cikcillideki Olive Garden Restoranda, 2001'den beri Alanya'da Ak Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirecek.

DÜNDEN BUGÜNE AK PARTİ BULUŞMASI

Basına kapalı olacağı bildirilen bu toplantıda Bakan Çavuşoğlu'nun 31 Mart 2019da yapılacak yerel seçimlerde sahaya inecek olan Alanya Belediye Başkan Adayını işaret etmesi ve yol haritası çizmesi bekleniyor. Bakan Çavuşoğlunun Dünden Bugüne isimli proje çalışmasına katılacağını söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2001den 2018e kadar görev yapmış olan yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanları ve yönetimleri ile bir araya geleceğiz. Bu projenin asıl amacı, parti tabanıyla seçim sürecini değerlendirmek ve seçime güçlü bir şekilde girmek dedi.

PAZAR GÜNÜ TEMAYÜL YAPILACAK

Projenin diğer kısmında ise bugüne kadar görev yapmış belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle ve il genel meclis üyeleriyle bir araya gelip çalışmaları sürdüreceklerini belirten Toklu, 16 Kasım Cuma günü mahalle muhtarlarıyla Büyükşehir Belediyesinin yetkililerini bir araya getireceğiz. Şehrin tüm kesimleriyle bu süreçte bir araya gelerek istişarelerde bulunacağız. Önceki gün Ankarada Ak Parti Genel Merkezine İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve 19 ilçe başkanı olarak gittik ve yerel seçim sürecini değerlendirdik. 18 Kasım Pazar günü Antalyada yapılacak temayül sonrası Alanya Belediye Başkan Adayını en kısa sürede belirleyerek Alanya halkının karşısına çıkaracağız. En doğru adayla Alanyada 2019 yerel seçimlerini kazanacağız diye konuştu.

TOKLU İÇİN KADER GÜNÜ MÜ?

Bilindiği gibi Ak Parti'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları 5 Kasım Pazartesi günü başlamış ve 12 Kasım Pazartesi günü sona ereceği bildirilmişti. Ancak Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürenin 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatılacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklunun da bugün Bakan Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmeden sonra adaylık sinyali alması halinde 16 Kasım Cuma günü görevinden istifa edip resmi aday adaylığı başvurusunda bulunması bekleniyor.