Bakan Çavuşoğlu bugün Alanya'da

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Alanya’ya geliyor. Uzun süredir planladığı Alanya ziyaretini Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle gerçekleştiremeyen Bakan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) yeni eğitim ve öğretim sezonunun açılışlarına katılacak. ALKÜ’de 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” konulu ilk ders programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’da bazı ziyaretlerde bulunacağı belirtilirken, ALKÜ’ye yeni atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilen Prof Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı da ziyaret edeceği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya programı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.

İL BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Öte yandan hafta sonu Antalya’da pek çok önemli toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. Girişimci ve insani bir dış politika izlediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz artık kabuğunu kırmış devlet ve milletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak, yer edinmek istiyoruz. Biz, kimileri gibi Afrika'ya ve diğer yerlere sömürgeci anlayışla gitmedik, gitmeyeceğiz. Karşılıklı yarar anlayışıyla tüm dünyaya açılıyoruz. Bugün dünya hızlı bir değişim sergiliyor. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz, her şey çok hızlı değişiyor ama geçmişteki statükoların da yıkılmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Anlayışlar, ezberler bozulmaya başladı. İşte ittifaklar çatırdamaya başladı.

‘EKONOMİK GÜÇ ASYA’YA KAYIYOR’

Macron'un artık NATO ile ilgili 'Beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt' demesi, onların açısından boşuna bir tabir değildir. Batı tek kutuplu bir dünya olmaya çalışırken, artık yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte. Geçmişte cazibe merkezi olan AB'nin ya da Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Burada AB ya da Avrupa karşıtlığı sergilemiyoruz. Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ama değişimi, gelişmeleri anlayabilmek için bu örnekleri veriyoruz. Avrupa kıtası ekonomik olarak ne kadar gelişirse bu bizim de yararımıza. Çünkü biz de parçasıyız ama Avrupa maalesef kendi hataları yüzünden düşüşte" dedi.

