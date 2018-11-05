Bakan Çavuşoğlu Brunei yolcusu

BAKAN Çavuşoğlu'nun ziyareti, Türkiye'den Brunei'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ikili ziyaret olacak. Bakan Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri ve Ticaret İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Brunei arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah tarafından da kabul edilecek. Bakan Çavuşoğlu ayrıca iki gündür temaslarda bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Palace Otel'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Dış Politikası ve Ortadoğu'daki Güncel Gelişmeler Semineri"nde konuştu.

‘DOSTLUĞUMUZ ÇOK ESKİYE DAYANIR’

Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890 yılında batmasıyla başlayan iki ülke dostluğunun o günden bugüne birçok alanda işbirliği ve dayanışmayla güçlendiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Japonya ve birçok Japon şirketiyle işbirliğinin arttığını ve 2013'te stratejik ortaklık düzeyine çıkarılan ikili ilişkilerin daha yüksek seviyeye çıkarılması konusunda iki tarafın da iradesinin bulunduğunu söyledi. Dünyanın ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Buna bir geçiş süreci de diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu bir dünya vardı. Ve taraflar arasında keskin bir çizgi vardı. Daha sonra çok kutuplu bir dünya için çaba sarf edenler oldu. Bugün ise tam bir ikilem yaşıyoruz. Bir taraftan etkin çok taraflılığı savunan ülkeler ve örgütler, diğer taraftan ben merkezli tek bir güç olmaya çalışan tek başına karar alarak dünyaya yön vermeye çalışan bir Amerika ve bir anlayış var” diye konuştu.