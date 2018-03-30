Bakan Çavuşoğlu Bosna Hersek'te

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Bosna Hersek 'te Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye heyetinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da bulunuyor.

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