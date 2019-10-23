Bakan Çavuşoğlu Bakü yolcusu

ALPER KUTAY

AÇIKLAMADA, “Ülkemiz, Bağlantısızlar Hareketi bünyesindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve 2006 yılından bu yana konuk ülke olarak davet edildiği Bağlantısızlar Hareketi üst düzeyli toplantılarına katılım sağlamaktadır. Sayın Bakanımız, Zirve marjında 23 Ekim 2019 tarihinde Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’na da iştirak edecek, ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacaktır” denildi.