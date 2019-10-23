Bakan Çavuşoğlu Bakü yolcusu
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 25-26 Ekim’de Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Bakü’de düzenlenecek 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne katılacağı belirtildi.
POLİTİKA 23.10.2019, 15:09
ALPER KUTAY
AÇIKLAMADA, “Ülkemiz, Bağlantısızlar Hareketi bünyesindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve 2006 yılından bu yana konuk ülke olarak davet edildiği Bağlantısızlar Hareketi üst düzeyli toplantılarına katılım sağlamaktadır. Sayın Bakanımız, Zirve marjında 23 Ekim 2019 tarihinde Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’na da iştirak edecek, ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacaktır” denildi.
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