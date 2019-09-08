Bakan Çavuşoğlu artık efsane

Ferit KESEN

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ağustos 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Çavuşoğlu, ilk dönemini 30 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde Çavuşoğlu tam 1 yıl 1 gün Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 3 ay sonra yani 24 Kasım 2015 tarihinde yeniden Dışişleri Bakanı oldu ve o tarihten bu yana bu görevini kesintisiz olarak başarıyla sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugün itibariyle toplam 4 yıl 9 ay 16 gündür Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Cumhuriyet tarihinde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan isimler arasında bugün itibariyle 6. sırada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 2 ay 24 gün sonra 5. sıradaki İsmail Cem'i sollayacak. Bakan Çavuşoğlu, 6 ay 10 gün sonra ise 4. sırada bulunan Ahmet Davutoğlu'nu geride bırakarak Cumhuriyet tarihinde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan isimler arasında 4. sıraya yerleşecek. Bakan Çavuşoğlu, bugün itibariyle 2 yıl 9 ay daha görevde kalırsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin efsane Dışişleri Bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Fuat Köprülü'yü de geçerek Cumhuriyet tarihinde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan 2. isim olacak.

DÜNYADA LAVROV'DAN SONRA İKİNCİ

Bakan Çavuşoğlu, dünyada en uzun süre görev yapan mevcut Dışişleri Bakanları arasında Lavrov'dan sonra ikinci sırada. Sadece yabancı devlet başkanlarını tanıyan değil, yabancı devlet başkanlarının tanıdığı bir isim olan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en çalkantılı döneminde (Suriye, Irak, S400 krizi vs.) başarıyla görev yaparak hem Türkiye'de, hem de dünyada iz bıraktı. 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) ilk Türk ve Müslüman Başkanı seçilen, 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı da yapan Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya siyasetine de damga vurdu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın en uzun süre milletvekilliği yapan isimleri arasında Deniz Baykal'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda Antalya'nın en uzun süre bakanlık yapan siyasetçisi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 tarihinde Alanya'da doğdu. Alanya Hamdullah Emin Paşa Lisesi'nde tahsil gördü. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Long Island Üniversitesi'nde de ekonomi alanında master yaptı. 1993 senesinde de Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı'nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı yıl içerisinde Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına başladı.

1995'de Çevre Bakanlığı’nda çalışmalarda bulundu. Daha sonra siyasete atılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 2002, 2007, 2011 ile 2015 genel seçimlerinde Antalya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) ilk Türk ve Müslüman Başkanı seçildi. 2013'de Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun Başkanı oldu. 25 Aralık 2013 kabine revizyonunun ardından da Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi.

Ahmet Davutoğlu tarafından oluşturulan 62. Hükümet döneminde de Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 13 Eylül 2015'de de AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 24 Kasım 2015'de kurulan 64. Hükümet'te tekrar Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. Mevlüt Çavuşoğlu 65. Hükümet döneminde de aynı görevini sürdürüyor.

SIRA BAKAN ADI TOPLAM GÖREV SÜRESİ

1 Tevfik Rüştü Aras 13 yıl 8 ay 7 gün

2 İhsan Sabri Çağlayangil 7 yıl 6 ay 19 gün

3 Fuat Köprülü 6 yıl 1 ay

4 Ahmet Davutoğlu 5 yıl 3 ay 26 gün

5 İsmail Cem 5 yıl 10 gün

6 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU 4 yıl 9 ay 16 gün

7 Abdullah Gül 4 yıl 5 ay 14 gün

8 Şükrü Saraçoğlu 4 yıl 3 ay 2 gün

9 Vahit Halefoğlu 4 yıl 8 gün

10 İlter Türkmen 3 yıl 2 ay 3 gün