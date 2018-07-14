Bakan Çavuşoğlu Antalya’da

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmede, "Kongre'de F-35 projesi ve S-400'ler bağlamında Türkiye'yi hedef alan girişimlere tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Bu tür girişimlerin ilişkilerimize olumsuz etkileri olacağını vurguladık" ifadelerini kullandı. Öte yandan dün akşam Antalya’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugün önemli bir toplantıya başkanlık edecek. Bugün saat 16.00’da AKM Aspendos Salonu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla İl Danışma Toplantısı yapılacak. Toplantıya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Alanya’dan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve diğer 18 ilçenin başkanı, yönetimleri, Ak Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yürütme kurulu, ayrıca mahalle başkanları katılacak. Toplantıda 2019’un Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerin de bir anlamda startının verileceği ifade ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:02