Bakan Çavuşoğlu Antalya'ya geliyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cumartesi saat 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ömer Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da katılması bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik'in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Bulgaristan'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi öncesi hazırlık toplantısı dün yapıldı. Bulgaristan'ın Varna şehrinde 26 Mart'ta toplanacak Türkiye-AB Zirvesi öncesinde AB Bakanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çelik ve Çavuşoğlu'na ilaveten her iki bakanlığın müsteşar, müsteşar yardımcısı ve ilgili birimlerin üst düzey bürokratları katıldı. Toplantıda, zirvede ele alınacak konular ve izlenecek yol haritası gündeme geldi. Türkiye-AB Zirvesi, Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in liderliğinde gerçekleşecek. Zirvede; Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konular ile Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.