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Bakan Çavuşoğlu Antalya'da partililerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleşen istişare, tanışma ve eğitim kampında bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da partililerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleşen istişare, tanışma ve eğitim kampında bir araya geldi

17 Nisan 2018 Salı 00:06
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da partililerle buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ÜÇ gün süren kampta yönetim kurulu üyeleri Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerinden saha çalışmalarıyla ilgili çeşitli konularda bilgi aldılar. Kamp programının amacı ve içeriği ile açıklamada bulunan Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “10 Mart’ta gerçekleşen 6. olağan il kongresinin ardından tüm il yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleriyle tanışma ve çalışmalarımızı istişare etmek için üç günlük bir kamp programımız ile bir araya gelmek istedik" dedi.
VEKİLLER PARTİLİLERE SESLENDİ
Taş, şöyle devam etti: "Tanışma ve istişarelerimizin yanında milletvekillerimizin kendi alanlarıyla ilgili vermiş olduğu eğitimler yönetim kurulu üyelerimize büyük yarar sağladığına inanıyorum. Programımızın ilk gününde Atay Uslu göç ve uyum ile ilgili kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. İkinci gün ise Hüseyin Samani ekip ruhu ile ilgili konuşarak yönetim kurulu üyelerimize birlikte nasıl hareket edilir, ekip halinde nasıl başarılı olunacağını anlattı. Bürokrasiden gelen İbrahim Aydın bürokrasiyi ve hükümetin yatırımlarını anlattı. Ardından Gökcen Özdoğan Enç iletişim teknikleri ile ilgili yönetimimizi ve ailelerini bilgilendirdi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KONUŞTU
Mustafa Köse ise teşkilatçılığın ne olduğunu ve 2019’da hem yerelde hem de başkanlık seçimlerinde Teşkilat olarak nasıl başarılı olunacağıyla ilgili güzel bir bilgilendirme yaptı. Programın finali de Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle yaptık. Yoğun dünya gündeminin arasında her zaman Antalya teşkilatlarının yanında olan bakanımız bu programımızda da bizleri yalnız bırakmayarak yönetim kurulu üyelerimize kuruluşundan bu güne Ak Parti'nin içerisinden geçtiği süreçleri ve en yakın yol arkadaşlarından birisi olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dava bilincini anlattı” diye konuştu.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAntalyaHafta Sonu
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