Bakan Çavuşoğlu annesini anlatacak

Alper Kutay

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi iken 2008’de teşhisini kendi koyduğu kanser hastalığına yenik düşen Prof. Dr. Mustafa Samur’un anısına önümüzdeki Kasım ayında bir zirve düzenlenecek. Dünyanın değişik ülkelerinde kanserle ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanlarının katılacağı zirvede, annesini kanserden kaybeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir kanser hastası yakını olarak konuşma yapacak. Zirveye davet edilen Haluk Levent de sanatçı gözüyle kanseri anlatacak. 14-17 Kasım tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirilecek zirveyle ilgili yapılan çalışmaları Mustafa Samur’un öğrencilerinden Memorial Antalya Hastaneleri Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde (ATİK) Salı Grubu toplantısında açıkladı.

BİLİMİN USTALARI ANTALYA’DA BULUŞUYOR

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, önümüzdeki Kasım ayında hayatını onkolojiye adayıp kanser hastalığından hayatını kaybeden hocası Mustafa Samur anısına yapılacak olan zirveyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Özdoğan hayatını kanserden kaybeden Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümümün kurucu hocası Prof. Dr. Mustafa Samur’un anısına "Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi" yapmaya karar verdiklerini söyledi. Önümüzdeki 14-17 Kasım tarihleri arasında Belek’te gerçekleşecek olan zirvede dünyanın değişik ülkelerinde kanser alanında araştırmalar yapmış Türk bilim insanlarının bir araya geleceğini anlatan Prof.Dr. Özdoğan, ”Bilimin ustalarını Antalya’da buluşturmak için Türkiye’den 150’ye yakın bu alanda zirve olmuş hocaları konuşma yapması için davet ettik. Hepsi de kabul ettiler. Ayrıca yurtdışında kanserle ilgili keşifler yapmış olan Türk bilim insanlarımızı da toplantımıza davet ettik” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK

Özdoğan, “Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında buluşlar, keşifler yapmış insanlarımızı davet ettik. Toplantıya 400 kadar kişinin katılmasını bekliyoruz” dedi. Toplantının bilim tabanlı olmasının yanında sosyal alanları da içereceğini anlatan Prof. Dr. Özdoğan, bu kapsamda kendisi ya da yakını kanser tedavisi gören kişilerin de zirvede yer alacağını söyledi. Zirveye 2012 yılı Şubat ayında annesini kanserden kaybeden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da davet ettiklerini anlatan Prof. Dr. Özdoğan, “Kendisi bir kanser hastası yakını olarak zirvede yer alacak. Deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca kendisi ya da yakınları kanser hastası olan onkoloji uzmanları da zirvede kendi yaşamlarında kanser deneyimlerini alacak. Haluk Levent de sanatçı gözüyle bizlere kanseri anlatacak” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:18