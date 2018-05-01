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Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'daki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in davetlisi olarak Almanya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek Solingen faciasının 25. yılı anma törenine katılması öngörülüyor

Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'daki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in davetlisi olarak Almanya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek Solingen faciasının 25. yılı anma törenine katılması öngörülüyor

01 Mayıs 2018 Salı 00:15
Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
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Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu'nun, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'in davetlisi olarak 29 Mayıs'ta Almanya'ya gitmesi planlanıyor. Kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu'nun Solingen faciasının 25. yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma törenine davet edildiğini ve Düsseldorf'daki eyalet başbakanlık binasında gerçekleştirilecek törende konuşma yapmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda, gelecek hafta Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni ziyaret ederek düzenlenecek törene ve ziyarete ilişkin hususları ele alacağı belirtildi. Solingen Belediyesi tarafından da saldırının 25. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta bir tören düzenleneceği öğrenildi. Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluKuzey Ren Vestfalya
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