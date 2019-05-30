Bakan Çavuşoğlu: ‘Allah önünde hesap veririz’

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti. Toplantı kapsamında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Dönem Başkanlığı'nı Suudi Arabistan'a devreden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin başkanlığı süresince Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması, İsrail'in aşırı ve ayrım gözetmeyen kuvvet kullanımıyla Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı ambargoyu ifşa etmek ve Filistinli sivilleri İsrail saldırılarından korumak amacıyla birlikte çaba gösterdik” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Filistin davası benzeri görülmemiş sınamalarla karşılaşmaya devam ettiği müddetçe, bu alanlarda daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek, "İşgal altındaki Filistin'de İsrail baskısı devam ediyor. Keyfi tutuklamalar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi müsamaha edilemeyecek seviyeye ulaşmıştır” değerlendirmesini yaptı. Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de görüştü.