Bakan Çavuşoğlu Alanya'ya geldi

ALANYA'NIN ilk otelcilerinden hayırsever işadamı Hamit Özçelik, dün 90 yaşında hayatını kaybetti. Alanya’nın en büyük meşrubat bayisi olan Özçelik A.Ş'nin kurucularından, aynı zamanda Antalya’daki OFM Hastanesi sahibi olan Alanyaspor yöneticisi Fahri Özçelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Osman Özçelik ve işadamı Faruk Özçelik’in babaları Hamit Özçelik, tedavi gördüğü Antalya OFM Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden vefat etti. Özçelik'in cenaze namazı bugün cuma namazına müteakiben yayla yolu üzerindeki Gürses Cami’de kılındı ve cenazesi Bektaş Aile Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özçelik ailesine taziyelerini iletmek üzere saat 18.30'da Alanya'ya geldi. Helikopterle Alanya'ya gelen Bakan Çavuşoğlu'nun taziyeden sonra Alanya'da herhangi bir programı olup olmadığı açıklanmadı.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 21:24