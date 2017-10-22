Bakan Çavuşoğlu: Alanya'dan özür dilenmeli

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağmurun ardından, projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen ve müteahhitlik işleri Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Telekom Altgeçidi'ni su basmış ve bir vatandaş aracıyla mahsur kalmıştı. Alanya'da Katı Atık Bertaraf Tesisi temel atma törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, “Biz Alanyalıların ve Antalyalıların hizmetkârıyız. Köprülü kavşakların planını Büyükşehir yapıyor, Karayolları da müteahhitlik işlerini üstleniyor. Biz Ankara'da bunun için varız. Hizmeti kim yapıyorsa ona teşekkür edeceksin. Teşekkür etmeyi bileceksin. Ucuz kredilendirme yapmayacaksın. Alanya’da köprülü kavşak yapıldı. Herkes 'Ben yaptım' diyor. Sonra sel bastı, bu kez herkes birbirini suçlamaya başladı. Hani yapılırken siz yapıyordunuz? O zaman orayı su bastığı zaman da çıkıp vatandaştan özür dileyeceksiniz. Bu Menderes Bey için de geçerli, Karayolları için de. Ne günahı var Alanyalıların? Arabalar gömüldü suya. Sonra baktık ki teknik arızalar da var. İşletim hatası da var. Demek ki herkes suçlu. Kabahat olduğu zaman da samimice özür dileyeceğiz, hatamızı telafi edeceğiz ki bir daha yaşanmasın. Alanyalıları huzursuz etmeyeceğiz. Onların mutlu olmaları için ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.