Bakan Çavuşoğlu Alanya'ya geliyor

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi” çerçevesinde gittiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Çavuşoğlu 11 Kasım Pazartesi günü Alanya’ya geliyor. Uzun süredir planladığı Alanya ziyaretini Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle gerçekleştiremeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü baba ocağına geliyor. 11 Kasım Pazartesi günü Alanya’ya gelecek olan Bakan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin yeni eğitim ve öğretim sezonunun açılışlarına katılacak.

ALKÜ’de 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” konulu ilk ders programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’da birçok ziyarette bulunacağı belirtilirken, ALKÜ’ye yeni atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilen Prof Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı da ziyaret edeceği öğrenildi.



