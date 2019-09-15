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Bakan Çavuşoğlu Alanya Teşkilatı’nı tebrik etti

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği 3 günlük İstişare Değerlendirme Kampı sona erdi. Kampa ‘Onur Konuğu’ olarak katılan Bakan Çavuşoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Alanya İlçe Teşkilatı’nı tebrik etti

POLİTİKA 15.09.2019, 17:03 15.09.2019, 17:05
Bakan Çavuşoğlu Alanya Teşkilatı’nı tebrik etti
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Alper Kutay

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı, bu yıl İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın ikincisini Yalova’da düzenledi. Çıplaklı Belediyesi eski başkanlarından Hasan Uysal’a ait termal otelde düzenlenen kampa; Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, TÜRGEV Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konuşmacı olarak katıldı. İlçe Başkanı Mustafa Toklu önderliğinde yapılan kampa yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, Alanya Belediyesi meclis üyeleri ve aileleri katılım sağladı.

‘MAHALLE BAŞKANLARIYLA BULUŞACAĞIZ’
Oldukça verimli geçen kampta birçok siyasi isimle buluşan partililer toplantılar yaparak istişare ve değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki günlerde yapılacak olan projeleri masaya yatırdılar. Ak Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, 3 günlük Yalova Kampı’nı değerlendirdi. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Toklu, “Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak 2. İstişare Değerlendirme Kampı’nı tamamladık. Milletvekillerimizin, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın katılığı program oldukça verimli geçti. Meclis üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleri ile yapmış olduğumuz bu kampta geçtiğimiz bir dönemi ve önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu kamplar teşkilatın kaynaşması ve birlik beraberliğin arttırılması için önemlidir. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tarz programlara tüm kademelerimizle, mahalle başkanlarımızla devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte mahalle başkanlarımıza teşkilatımızda bir eğitim programı düzenleyip çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN TOKLU’YA TEBRİK
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kampta yaptığı konuşmasında Alanya İlçe Teşkilatı’nı tebrik etti. Alanya İlçe Teşkilatı’nın Başkan Mustafa Toklu önderliğinde çok güzel işlere imza attıklarını belirterek, “Bu tarz organizasyonlar yapan ilçe teşkilatımızı tebrik ediyorum. Oldukça özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

#bakan çavuşoğlu #Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı
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