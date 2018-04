Bakan Çavuşoğlu Alanya'da kongreye katıldı

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da Ak Parti Alanya 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nu kongrenin yapıldığı Alanya Kültür Merkezi'nin girişinde Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Büyükşehir Yasası ile kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı ve Alanya Belediyesi'nin mevcut MHP'li meclis üyesi Abdullah Sönmez ile çok sayıda partili karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, salona girişte özellikle kadın üyelerden yoğun ilgi gördü.

'TÜRKİYE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR'

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, toplanma sebeplerinden biri de AK Parti’nin misyonunu ve vizyonunu hatırlamak olduğunu söyledi. Türkiye’de gerek içeride gerek sınır dışında tarihinin en çetin istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini verdiği bir süreci yaşandığını belirten Çelik, "Bir yandan ülkemizin yarınlarına kasteden ihanet şebekelerine ve terör örgütlerine karşı kapsamlı ve kararlı bir mücadele verirken, diğer yandan 2023 hedeflerimize ulaşarak halkımızın refahını arttırmak için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemizin terörle mücadeleden ekonomiye her alanda güçlenmesi için 2019 seçimlerinin önemi ortadadır. 2019, sadece seçimlerin yapılacağı bir yıl değil, aynı zamanda, ülkemizin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerle daha güçlü mücadele etmesini sağlayacak yeni bir hükümet modeline geçeceği kritik bir tarihtir" dedi.

'KADINLAR YÜKÜMÜZÜ TAŞIYOR'

Kongrede son konuşmayı yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ak Parti'nin kurucusu olduğum dönemde en çok kadınlara önem verdik. Partimizin kapatılacağı çekincesiyle o dönem bazıları Ak Parti'den uzak dururken, Alanya'da bize en çok kadınlar destek verdi. Bunun çok faydasını gördük. Diplomaside ve ekonomide yararını görüyoruz. TBMM her dönem 3'te 2 oranında yenilenir. Yenilenmezseniz dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Yaptığınız fedakârlıkların farkındayız. Fedakârlık olmadan hizmet yapamayız. Bu görevi Şükran Çalık iyi bir sebeple devretti, ilçe yönetimine geçti. Eski arkadaşları unutmamak lazım. Her şey makam mevki için değil. Araya fitne sokmadan çalışmamız lazım. İstişare sonucu eczacı Gülay Özen'i belirledik. Gönlünden geçenler alınmasın. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

'SURİYE'YE MÜDAHALEDEN MEMNUNUZ'

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik müdahalesini hatırlatarak, müdahale sürecinde ABD'nin kendileriyle sürekli temas halinde olduğuna da aktaran Bakan Çavuşoğlu, bu müdahaleyi doğru bulduklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den bazıları çıkıyor, 'vay efendim, siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz' diyor. 'Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz' deniliyor. O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üstüne inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Bu durumda tüm kandillerde, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını, kimyasal silahlarla, açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar 1 milyon insanı öldüren bir zalimin yanında mı duracağım? Sırf Müslüman diye böyle bir zalimimi destekleyeceğim? Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt edelim" diye konuştu.

İŞTE YENİ AK KADIN YÖNETİMİ

Tek listeyle gidilen kongrede, Şükran Çalık'tan boşalan koltuğa eczacı Gülay Özen seçildi. Özen'in yönetiminde Müge Öztekin, Zehra Kuru, Hatice Görgülüer, Vesile Uysal, Gülnur Nazifoğlu, Perihan Alataş, Tuğçe Korum, Hanife Özen, Sevda Özaslan, Sevil Kurt, Feray Yaman, Havva Yıldız, Tahire Arslan, Nesibe Durusoy, Hilal Zafer, Hatice Rabia Uluiri, Safiye Özçetin, Büşra Kaba, Nezahat Topal, Semra Akıllı, Müzeher Akın, Nimet Küçükyılmaz, Neriman Merve Özkan ve Gül Tongur yer aldı.