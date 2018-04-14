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Bakan Çavuşoğlu Alanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya geldi. Hemşehrileri Çavuşoğlu'na taleplerini bildiriyor

Bakan Çavuşoğlu Alanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya geldi. Hemşehrileri Çavuşoğlu'na taleplerini bildiriyor

14 Nisan 2018 Cumartesi 00:02
Bakan Çavuşoğlu Alanya'da
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ALANYA Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan Ak Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekilleri de katıldı. Alanyalı siyasiler ve sektör temsilcileri, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi taleplerini sıralamışlardı. İşte Alanyalı siyasilerin o talepleri;

'ALANYA'DA GOLF ŞART'

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu turizmcilere daha çok sahip çıksın. Alanya'nın acilen golf sahalarına ihtiyacı var" derken, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan "En büyük beklentimiz gurur duyduğumuz çalışmalarının devam etmesi" dedi. 

'ESNAF AF İSTİYOR' 

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Turizm Bakanı gibi çalışan bakanımızdan daha çok Avrupalı turist için yeni çalışmalar yapmasını bekliyoruz. GZP'nin büyütülmesi ve Akdağ'ın hizmete açılması da şart oldu" dedi. Esnaf Odası Başkanı Demir ise "Esnafın sicil affına ihtiyacı var" dedi.

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Son Güncelleme: 14.04.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu
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