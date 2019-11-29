Bakan Çavuşoğlu Alanya'da çalıştaya katılacak

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’ya geliyor. Dün Antalya’da bazı programlara katılan Bakan Çavuşoğlu’nun, bugün başlayıp yarın sona erecek olan Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği çalıştaya katılarak gençlerle buluşacağı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun bugün öğleden sonra Alanya’ya gelerek Aytemiz Alanyaspor ile Ankaragücü arasında saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı izleyebileceği, ardından bazı taziye ziyaretlerinde bulunacağı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun geceyi Alanya’da geçirdikten sonra yarın Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın Wome Otel’de düzenleyeceği çalıştayın kapanışına katılacağı ve burada hem Türkiye’ye hem de Alanya’ya önemli mesajlar vereceği de edinilen bilgiler arasında. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılacak olan Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği çalıştaya bölge milletvekillerinin, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın ve partililerin de katılacağı gelen haberler arasında.