Bakan Çavuşoğlu Alanya'da çalıştaya katılacak
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği çalıştaya katılacak
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’ya geliyor. Dün Antalya’da bazı programlara katılan Bakan Çavuşoğlu’nun, bugün başlayıp yarın sona erecek olan Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği çalıştaya katılarak gençlerle buluşacağı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun bugün öğleden sonra Alanya’ya gelerek Aytemiz Alanyaspor ile Ankaragücü arasında saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı izleyebileceği, ardından bazı taziye ziyaretlerinde bulunacağı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun geceyi Alanya’da geçirdikten sonra yarın Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın Wome Otel’de düzenleyeceği çalıştayın kapanışına katılacağı ve burada hem Türkiye’ye hem de Alanya’ya önemli mesajlar vereceği de edinilen bilgiler arasında. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılacak olan Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın düzenleyeceği çalıştaya bölge milletvekillerinin, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın ve partililerin de katılacağı gelen haberler arasında.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|13
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6