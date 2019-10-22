Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Suriye mutakabatı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. "150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacaktır" diyen Erdoğan "150 saatin sonunda 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır" ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından 10 maddelik mutabakat metni okundu. Metni okuyan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Görüşmemizde ana gündem Suriye'deki gelişmelerdi.

Akkuyu ve Türk Akım projelerinde işbirliğimiz sürüyor. S-400'ler de beklediğimiz takvim çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Savunma sanayi alanında da ciddi adımlar atıyoruz

Suriye'de barış, istikrar kapsamında çok ciddi çaba harcadık.

Ortak çabalarımız neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok karara imza attık.

Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır.

Bundan sonraki süreçteki ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.

Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu.

Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Barış Pınarı hareketındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e kapsamlı bir bilgi verdik.

Barış Pınarı harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğünü de garanti altına almaktır. Bizim hiçbir zaman ülkenin egemenliğinde gözümüz yoktur.

Harekatla güvenli hale getireceğimiz alana Suriyelilerin yerleşeceğine inanıyoruz, planlarımızı paylaştık.

Türkiye ve Rusya, Suriye topraklarında ayrılıkçılara izin vermeyecektir.

Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.

Güvenli bölgeye Suriyeliler yerleşecek.

150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacaktır.

150 saatin sonunda 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır.

YPG, Tel Rıfat ve Münbiç'ten de çekilecek.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Görüşmede ilk sözü alan Putin şunları ifade etti:

Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.

Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur.

Bölgede kapsayıcı bir diyalog olmalı.

İnsani yardım konusunu da görüştük.

Suriyeli göçmenler vatanlarına dönmeli.

Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.

Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.

RUSYA İLE SURİYE MUTABAKATI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mutabakat metnini okudu.

İşte mutabık kalınan konular:

1- Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.

2- Terörizmin tüm şekil ve tezahülleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3- Bu çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.

4- Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5- 23 Ekim 2019 öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının, Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek için çıkarılacaktır. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatının alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6- Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7- Her iki taraf, terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.