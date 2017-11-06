Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insani yardımın Türkiye'nin dış politikasının ana unsurlarından biri olduğunu söyledi. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu kapsamında Regnum Otel'de gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Gala yemeği öncesi konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikalarındaki hassasiyetlerini anlattı. Dünyanın her yerine yardım elini uzattıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, yardım isteyen herkesin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım ile beraber 8 Kasım’da Amerika’ya gideceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Amerika ziyareti daha önceden planlanmıştı. Afetler döneminde özellikle tarihler de belli olmuştu. Fakat o süreçte ziyaret gerçekleşememişti. 8 Kasım’da inşallah Washington’da olacağız. Daha sonra New York bölümü de var. Burada Başbakanımız, Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek. Amerika Başkanı Trump Asya gezisinde. İlişkilerimizin iyileşmesi ve sorunları aşmamız bakımından faydalı bir ziyaret olacak” diye konuştu.