Bakan Çavuşoğlu ABD'den müjdeyi verdi

BAŞBAKAN Yıldırım ile Washington’a giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün şu sözlerle bir müjde verdi: Türkiye, bugün Almanya, Finlandiya ve Portekiz’in de katıldığı seçimlerde Finlandiya ve Portekiz’le birlikte UNESCO’nun en üst düzey icra organı olan 58 üyeli Yürütme Kurulu’na seçildi. Ülkemize hayırlı olsun.