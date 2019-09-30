Bakan Çavuşoğlu 10 anlaşma imzaladı
Sona eren BM 74. Genel Kurulu'na Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği damgasını vurdu
POLİTİKA 30.09.2019, 00:23 30.09.2019, 00:37
BAKAN Çavuşoğlu, New York'ta 33 ikili görüşme gerçekleştirdi, 26 çok taraflı toplantıya katıldı ve hitapta bulundu. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, El Salvador ve Karadağ ile kültür, eğitim, enformasyon, arşivler ve diplomasi akademileri arasında iş birliği gibi farklı alanlarda 10 anlaşma imzaladı. Çavuşoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 ikili görüşmesinde hazır bulundu.
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