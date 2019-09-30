Bakan Çavuşoğlu 10 anlaşma imzaladı

BAKAN Çavuşoğlu, New York'ta 33 ikili görüşme gerçekleştirdi, 26 çok taraflı toplantıya katıldı ve hitapta bulundu. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, El Salvador ve Karadağ ile kültür, eğitim, enformasyon, arşivler ve diplomasi akademileri arasında iş birliği gibi farklı alanlarda 10 anlaşma imzaladı. Çavuşoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 ikili görüşmesinde hazır bulundu.