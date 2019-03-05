Bakan Akar’dan kritik KKTC uyarısı!

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar; Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözmek istediklerini ifade eden Akar, “Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz” dedi.

“ADİL VE KALICI ÇÖZÜM”

Bununla ilgili üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Akar, “Deniz yetki alanları konusunda çalışmaların adil ve kalıcı çözümler oluşturacak şekilde devamından yanayız” ifadelerini kullandı. Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz’in öneminin daha da arttığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti: “Bu konuda çalışanlar, konuşanlar, birtakım teşebbüslerde bulunanlar var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin varlığını giderek arttırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz. Akdeniz’de, Ege’de, tüm çevremizde istikrardan ve iş birliğinden yanayız. Gerginlik ve çatışmaların olmaması için provokatif eylemlere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.”

“DOĞAL ZENGİNLİKLERDEN KKTC DE HAK SAHİBİDİR”

Hulusi Akar, olaylara iyi niyetle yaklaştıklarına değinerek, barış ve istikrar için her türlü desteği sağladıklarına işaret etti. Bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını vurgulayan Akar, “Ancak Türkiye’nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın, anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC’nin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC’de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir” dedi.