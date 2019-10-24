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Bakan Akar'dan kritik görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü

POLİTİKA 24.10.2019, 19:09 24.10.2019, 19:10
Bakan Akar'dan kritik görüşme
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.
 
Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.
 

#milli savunma bakanı #Hulusi Akar #Brüksel’
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