Bakan Akar'dan kritik ABD görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı. Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.