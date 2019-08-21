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Bakan Akar'dan kritik ABD görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü

POLİTİKA 21.08.2019, 21:12 21.08.2019, 22:15 Enes Subaşı
Bakan Akar'dan kritik ABD görüşmesi
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı. Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.

#Bakan Akar #ABD #milli savunma bakanı #Hulusi Akar
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