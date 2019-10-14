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Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

POLİTİKA 14.10.2019, 18:43
Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü
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MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

#Bakan Akar #MSB
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