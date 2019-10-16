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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

POLİTİKA 16.10.2019, 17:18 16.10.2019, 17:22
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

#Bakan Akar #İngiliz mevkidaşı
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