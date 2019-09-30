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Bakan Akar'dan net mesaj: Dün vardı, bugün de yarın da olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." dedi.

POLİTİKA 29.09.2019, 16:31
Bakan Akar'dan net mesaj: Dün vardı, bugün de yarın da olacak
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AKAR, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın da katıldığı MİLGEM Projesinin 4. Gemisi "TCG Kınalıada'nın (F-514)  Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme  Töreni"nde, yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesindeki azim ve  kararlılığın ürünü olan "Ada" sınıfı MİLGEM korvetinin dördüncüsü olan TCG  Kınalıada'nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Aynı zamanda dost ve kardeş Pakistan ile ilişkileri daha da ileriye  taşıyacak bir projeyi de hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını ifade eden  Akar, "Mavi vatanımızdaki zenginlikleri korumak için eğitimli personelin yanı  sıra yüksek teknoloji ile donatılmış Deniz Kuvvetlerine, deniz gücüne sahip olmak  bir zarurettir. Tarihe baktığımızda görüyoruz ki, deniz gücü kuvvetli olanlar  daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü  bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." diye  konuştu.
Bakan Akar, satın alma yoluyla orduların modernize edilmesinin bir  tercih olduğunu ancak bu yaklaşımın pek çok mahzuru olduğuna dikkati çekerek,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunun örneklerini tarihimizde ne yazık ki çokça gördük. Birinci Dünya  Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde teslim edilmeyen gemiler Kıbrıs Barış  Harekatı'ndan bugüne kadar gerek silah sistemlerinin gerekse mühimmatın temininde  maruz kaldığımız haksızlıklar, toplumsal hafızamızda derin izler bırakmıştır. Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği  için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin  hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Kısacası biz artık pazar  olmak istemiyoruz. Bugün, şanlı tarihimizdeki başarılarımızdan ilham alarak ve  hatalarımızdan dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Zat-ı alilerinin  teşviki, desteği ve liderliğinde yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma  sanayi alanında büyük başarılar elde ettik ve daha büyük başarılar elde  edeceğimize inancımız tamdır."

"YÜZDE 100 MİLLİ DİZAYN"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinde milletçe  gururlanılan bir noktaya gelindiğini belirterek, "Ancak bu noktadan çok daha  ileriye gideceğimize de inancımız tamdır. Milletimizin bizlerden beklentisi de  budur. Bu yaklaşımla kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz  tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam etmektedir." dedi.
Son yıllardaki yerli sanayi ve milli kalkınma atılımlarına değinen  Akar, şöyle devam etti:
"Bugün, tüm bu bileşenlerin eş güdümle çalışmasının iyi bir örneğini,  MİLGEM projesinin bir ürününü görüyoruz.  TSK'nın etkinlik, caydırıcılık ve  saygınlığına büyük katkı sağlayacak Kınalıada korvetinin Deniz Kuvvetlerimize  katılmasıyla birlikte mavi vatanımızdaki gücümüz ve uluslararası görevlerdeki  etkinliğimiz önemli ölçüde artacaktır. Şu anda marka, tasarım ve tüm fikri  mülkiyet hakları Bakanlığımıza ait bulunan MİLGEM projesinde yüzde 100 milli  dizayn ile yüzde 70'lere varan yerli malzeme kullanarak harp gemilerimizi inşa  ediyoruz.  Hatta kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın da ötesinde artık dost ve  kardeş ülkelerin taleplerini de karşılayacak duruma gelmiş bulunuyoruz.   Özellikle belirtmek isterim ki bu stratejik değerdeki projemizi, Milli Mücadele  yıllarında maddi-manevi bizlere önemli destekte bulunan dost ve kardeş ülke  Pakistan ile paylaşmak, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. MİLGEM  projelerinde kazandığımız tecrübeleri, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak ve  ortak bir çalışma modeli ile sinerji üretmek, bu projenin en önemli  kazanımlarından biri olacaktır. Pakistanlı dostlarımız ve Milli Savunma Bakanlığı şirketimiz ASFAT başta olmak üzere kamu kurumları, vakıf şirketleri ve özel  sektördeki paydaşlarımızın sahip olduğu tecrübe ve nitelikli insan kaynağıyla  projeyi başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına inanıyor ve onlara güveniyoruz."

"DENİZLERİNİZ SAKİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ AÇIK OLSUN"

Vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve milletin güvenliğine  yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır  demeden karada, denizde ve havada mücadele edebilmesi için savunma sanayinin  yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi ve ilerletilmesini "olmazsa olmaz" bir  husus olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı  tutumunuz, liderliğiniz ve desteğiniz dolayısıyla zat-ı alilerine şahsım, mesai  ve silah arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor, gurur duyulan bu ve benzeri  projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere,  katkıda bulunanlara yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum.  Emeği geçenlerden  ebediyete intikal etmiş olanları da rahmet ve minnetle yad ediyorum. TCG  Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize,  sac kesme  törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzide projenin de dost ve kardeş ülke Pakistan'a  hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerini TCG Kınalıada korveti  Komutanı ve personeline yönelik, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız  açık olsun." ifadeleriyle tamamladı.
Vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve milletin güvenliğine  yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır  demeden karada, denizde ve havada mücadele edebilmesi için savunma sanayinin  yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi ve ilerletilmesini "olmazsa olmaz" bir  husus olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı  tutumunuz, liderliğiniz ve desteğiniz dolayısıyla zat-ı alilerine şahsım, mesai  ve silah arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor, gurur duyulan bu ve benzeri  projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere,  katkıda bulunanlara yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum.  Emeği geçenlerden  ebediyete intikal etmiş olanları da rahmet ve minnetle yad ediyorum. TCG  Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize,  sac kesme  törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzide projenin de dost ve kardeş ülke Pakistan'a  hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerini TCG Kınalıada korveti  Komutanı ve personeline yönelik, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız  açık olsun." ifadeleriyle tamamladı.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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