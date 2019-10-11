Bakan Akar'dan kritik görüşmeler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
MİLLİ Savunma Bakanlığı görüşmelere dair bu ayrıntıları paylaştı:
Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede,
- Hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu,
- Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000’den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini,
- Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,
- Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini,
- Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.
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