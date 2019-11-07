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Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ABD'nin YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundan çekileceğine dair söz verdiğini ancak terör örgütünün ihlallerine devam ettiğini söyledi

POLİTİKA 07.11.2019, 22:01
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Teröristler çekilmedi
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BAKAN Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme  ilişkin sorularını yanıtladı. 
 
Anderson'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör  örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtlayan  Akar, Türkiye'nin Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak  bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti.
Bakan Akar, "Biz bunu gerçekleştirirken (Barış Pınarı Harekatı)  herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör  örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz." dedi.
 
YPG/PKK ihlalleri ile mücadele ediyoruz
 
YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala  çekilmediğini hatırlatan Akar, "Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden  çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon  bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG  teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele  ediyoruz. Aynı zamanda ise Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, onlardan onları  (YPG/PKK) o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.
 
SMO'nun herhangi bir terör örgütü ile bağı yok
 
Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör  örgütleriyle irtibatının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Akar, "Onların  herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi  bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar." yanıtını verdi.
 
Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine yönelik soruları da yanıtlayan  Bakan Akar, Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve NATO kapsamında hem  tatbikat hem de Afganistan'daki operasyonlar ve bölgedeki diğer sorunlara karşı  tedbir alma konusunda operasyonel tüm sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını  çizdi.
 
Bakan Akar, "Ancak özellikle de Suriye'nin kuzeyindeki sorunlardan  dolayı bazı ülkelerle iş birliği ve koordinasyon yapıyoruz. Bunu aynı şekilde  Rusya ile de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bağdadi'ye operasyon konusunda koordinasyon yaptık
 
DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyona ilişkin  soruları da yanıtlayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:
 
"Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık.  Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra komuta  kademesindeki arkadaşlarımız sahadaki unsurlarımızı devam eden operasyonlara bir  zarar vermemeleri konusunda uyardı. Kuvvetlerimiz arasında (yanlış anlamaya  dayalı) bir çatışma çıkmaması bakımından askeri olarak koordinasyonumuz vardı.  Diğer taraftan istihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir işbirliği var.  Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum."
 
Akar operasyon öncesinde Bağdadi'nin İdlib'de olduğu bilgisine sahip  olmadığını da dile getirdi.
 
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Akar, Türkiye'nin  ABD'den istediği şeyin bilgi paylaşımı olduğunu ve ortak bir zeminde buluşmanın  iki ülke arasındaki birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.
 
İdlib'in terör örgütleri için bir güvenli limana dönüştüğü iddialarını  da reddeden Akar, şunları kaydetti:
 
"Bu iddialar doğru değil. Bu imkansız. Biz oradayız, terörün her  türlüsüne ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orada Rusya ile iş  birliği içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda terör örgütlerini  etkisiz hale getirmek için de Türkiye olarak da çabalarımız var. Şu ana kadar  masum sivilleri hedef alan Türkiye'ye veya başka ülkelere karşı birçok girişimi  engelledik. Buna aralıksız devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz."
 
Akar ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde mültecilerin gönüllü bir şekilde  evlerine dönmelerini sağlamak için güvenli bir bölgenin kurulmasının şart  olduğunu ve bu konuda da uluslararası toplumun yardımda bulunmasının altını  çizdi.
 

#Bakan Akar #güvenli bölge #TERÖRİSTLER
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