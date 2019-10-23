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Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 konusunda anlaşmazlıklar aşılacak." açıklamasında bulundu

POLİTİKA 23.10.2019, 18:13
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 konusunda anlaşmazlıklar aşılacak." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...

#Bakan Akar
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